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Les Diablerets : les fleurs alpines s’épanouissent au coeur du village

Le Jardin Botanique des Tulissages rassemble depuis près de 35 ans la flore alpine au cœur du village des Diablerets. A l’abri du cirque glaciaire du Creux de Champs, sous le regard bienveillant du Temple, près de 75 essences de fleurs poussent au gré des saisons à l’image de l’élégante grande astrance, la vaporeuse reine des prés ou la gracieuse épilobe.

Malgré une météo plus rude à 1’170m d’altitude entraînant des saisons plus courtes, le changement climatique joue aussi des tours aux bénévoles du lieu qui doivent adapter leur stratégie horticole afin de faire prospérer les plantes de gentiane et autres génépis. «Les températures augmentent depuis 40 ans et modifient la végétation. A terme, les plantes d’altitude auront besoin de plus de fraîcheur», détaille Jean-Marie Schlaubitz, président de cet écrin végétal.

Le jardin explose de couleurs au printemps et au début de l’été. Crédit : Jardin Botanique des Tulissages

Le jardin collabore également avec des herboristes, aromathérapeutes et naturopathes locaux pour proposer aux visiteurs et écoles des ateliers de cuisine, de bien-être ou de découverte. «Grâce à ce savoir-faire, un dîner-dégustation à base de végétaux de la vallée est organisé tous les deux ans. Les plantes possèdent tellement de vertus que l’on pourrait pratiquement vivre en autarcie grâce à elles», s’extasie l’Ormonan.

Le paradis des fleurs fait régulièrement le bonheur des enfants. Crédit : Jardin Botanique des Tulissages

Le jardin botanique des Diablerets projette de diversifier à l’avenir son chemin des plantes médicinales, comestibles et aromatiques, tout en installant des ruches sur son terrain de 2’500 m2.

ADC