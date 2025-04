RC - Dernières infos

Les Diablerets : les congélateurs collectifs font le bonheur des habitants et des agriculteurs

Après plus de 60 ans de bons et loyaux services, les congélateurs collectifs des Diablerets ont été remis à neuf.

Le lieu, géré par la Coopérative des Paysans d’Ormont-Dessus, permet toujours à une centaine d’habitants de conserver à l’année leurs viandes et leurs légumes dans de larges compartiments modernes. Héritage d’une époque où la congélation individuelle était rare, ces chambres froides locatives sont devenues au fil des ans une solution populaire.

Plus économique et écologique que les congélateurs privés, le lieu se révèle aussi plus pratique pour stocker de grandes quantités de nourritures issus des producteurs du coin. Un cercle vertueux pour les consommateurs et les agriculteurs qui réjouit Florian Pichard, président de la Coopérative Des Paysans d’Ormont-Dessus.

Les congélateurs collectifs des Diablerets disposent de 180 cases de stockage alimentaire. Disponible en trois capacités de 50, 100 et 150 litres, la location se fait auprès de la Coopérative Des Paysans d’Ormont-Dessus.

Plus d’informations : Florian Pichard, 079/753.48.39

/Antoni Da Campo