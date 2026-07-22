RC - Dernières infos

Les cyanobactéries prolifèrent avec la chaleur: les autorités appellent à la prudence

Les épisodes de fortes chaleurs favorisent le développement des cyanobactéries dans les lacs et les cours d’eau. Si toutes ne sont pas toxiques, certaines peuvent représenter un risque pour l’être humain et les animaux.

Les températures élevées et l’ensoleillement de ces dernières semaines créent des conditions idéales pour le développement des cyanobactéries. Ces micro-organismes, souvent appelés à tort « algues bleues », peuvent former des amas verdâtres ou bleu-vert à la surface de l’eau. Certaines espèces produisent des toxines susceptibles de provoquer des irritations, des troubles digestifs ou des atteintes plus graves en cas d’exposition importante, notamment chez les chiens.

Observer l’eau avant de s’y baigner

Cheffe de la division Protection des eaux à la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud, Florence Dapples rappelle que la prudence reste le meilleur moyen de prévention. « Si l’eau présente une coloration inhabituelle, des amas verdâtres ou un aspect de peinture renversée, il vaut mieux éviter de s’y baigner », explique-t-elle. En l’absence de signes visibles, le risque est généralement faible, mais chacun est invité à rester attentif à l’état du plan d’eau.

Les chiens figurent parmi les plus exposés, car ils peuvent boire l’eau contaminée ou lécher leur pelage après la baignade. « Les animaux sont particulièrement vulnérables. Il est recommandé de les tenir à l’écart des zones où une prolifération est visible », souligne Florence Dapples.

Les autorités rappellent enfin qu’il n’existe pas de surveillance quotidienne de tous les lacs et cours d’eau. Elles invitent la population à respecter les recommandations locales et à consulter rapidement un médecin ou un vétérinaire en cas de symptômes après une exposition suspecte.

/LT