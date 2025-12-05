RC - Dernières infos

Les contours d’un centre de vie enfantine se dessinent à La Chiésaz

La commune de Blonay – Saint-Légier imagine un nouveau centre d’accueil dédié à la petite enfance. Un concours d’architecture en lien avec le projet a été accepté.

Un centre de vie enfantine pourrait voir le jour au centre de la Chiésaz. C’est du moins ce que laisse présager l’acceptation de la mise sur pied d’un concours d’architecture par le Conseil communal. Lors de sa séance de fin octobre, le plenum a approuvé une enveloppe de 200’000 francs permettant de réfléchir à la construction d’un accueil pour les enfants en âge préscolaire sur un terrain communal. Un projet pérenne auquel il important de réfléchir. Alain Bovay, syndic de Blonay – Saint-Légier.

Les appels d’offres ont été lancés, le résultat du concours aura lieu l’année prochaine. Le projet devra par la suite repasser par le Conseil communal pour validation.

MV