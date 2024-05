RC - Dernières infos

Les communes du Haut-Lac réfléchissent à une politique « jeunesse » conjointe

Un groupe de travail s’est formé au sein de l’association des communes du Haut-Lac, l’ACHL. Depuis 2022, il doit étudier la possibilité de créer un poste de délégué à la jeunesse.

Cette personne aurait la tâche de proposer des projets dans le Haut-Lac, et serait la référence auprès des communes et des jeunes. Via un questionnaire sur leurs attentes et bien-être au sein de leur commune, proposé à 511 élèves de la 8H à la 11CO, ils ont énuméré leurs envies, leurs souhaits, mais aussi leurs craintes. Sandra Roch Aeby, municipale de Vouvry et responsable du groupe de travail jeunesse.

Au travers de cette démarche, les sondés ont également révélé des problèmes de transport, d’infrastructures et un manque de connaissances des soutiens associatifs et des clubs sportifs. Le futur délégué à la jeunesse pourrait aider à la mise en place d’une plateforme permettant de combler ce déficit de visibilité des sociétés. Dans le meilleur des cas, il entrerait en fonction en janvier 2025. Le groupe de travail va transmettre un rapport au comité de direction de l’ACHL cette semaine, qui décidera ou non d’avancer sur ce dossier.

