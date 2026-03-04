RC - Dernières infos

Les chenilles processionnaires, une espèce aux poils urticants combattue dans le canton de Vaud

Avant le printemps, les chenilles processionnaires descendent du nid vers le sol: et un arrêté du canton de Vaud obligent les propriétaires de pin hors zone forêt à détruire les nids.

Avant que le printemps ne batte son plein, les chenilles processionnaires s’installent sur les pins et descendent progressivement vers le sol.

Dans le canton de Vaud, un arrêté du Conseil d’État exige la lutte contre cette espèce dès leur apparition, en particulier dans les endroits destinés à l’accueil du public, tels que les places publiques, places de jeux, piscines, cours d’écoles, jardins et parcs. Les communes doivent se charger de la mise en œuvre de cet arrêté, entre décembre et janvier, avant que les chenilles ne descendent au sol. Aucune intervention n’est en revanche prévue dans les zones forestières, où l’animal évolue dans son environnement naturel. Pierre-Yves Rapaz, municipal bellerin chargé des forêts estime toutefois que les interventions en ville permettent de réduire le nombre de chenilles processionnaires.

Il arrive toutefois que, dans certaines zones très fréquentées des interventions soient effectuées pour éviter que des chiens ou des enfants ne se blessent aux poils urticants de l’insecte.