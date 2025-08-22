RC - Dernières infos

Les Championnats du Monde de la raclette sont de retour à Morgins fin octobre

Morgins accueillera à nouveau les Championnats du Monde de la raclette du 24 au 26 octobre. 150 fromages venant de producteurs de 13 pays s’affronteront pour savoir qui fait la meilleure raclette du monde.

Face au succès de la première édition, les organisateurs ont vu grand : la manifestation pourra accueillir plus de visiteurs grâce à une surface étendue. Pour Isabelle Dubosson, présidente de la manifestation, s’agrandir était une évidence.

Le nombre de fromages participant au concours et de producteurs s’agrandit aussi, et ils viennent de différents pays, pas si proches de chez nous. Le but: savoir d’où vient le meilleur fromage à raclette du monde. Isabelle Dubosson.

Et cette année, deux catégories supplémentaires viennent rejoindre celles déjà existantes, à savoir le fromage au lait cru de vache d’alpage, le fromage au lait cru de vache, et celui au lait thermisé / pasteurisé.

Un jury d’enfants départagera également le meilleur fromage de la catégorie du lait de vache d’alpage. Et ce ne seront pas n’importe quels enfants, puisqu’il s’agira d’enfants tirés au sort parmi les écoles de la Vallée d’Illiez. Il y aura deux enfants par commune, ainsi que deux autres enfants de la commune de Châtel, afin de renforcer l’amitié entre les deux villages. Et pour que tout se passe au mieux, la manifestation bénéficie du soutien et de l’aide de nombreux bénévoles. On retrouve Isabelle Dubosson.