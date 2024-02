RC - Dernières infos

Les CFF renforcent leur offre sur la ligne du Valais

Deux trains supplémentaires circuleront ce samedi et ce dimanche au départ de St-Maurice.

Ils partiront à 16h20 et 17h20 et desserviront les gares de Bex, Aigle, Montreux, Vevey et Lausanne. Le but est de répondre à la forte demande en cette période hivernale. En cas de succès, l’offre sera reconduite les week-ends suivants.