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Les cantons de Vaud et du Valais ont présenté leurs comptes 2025

Le gouvernement valaisan a approuvé les comptes 2025 de l’Etat. Ceux-ci affichent des résultats excédentaires, malgré un contexte économique et géopolitique incertain.

Des résultats excédentaires dans les comptes 2025 du canton du Valais. Le gouvernement valaisan a approuvé jeudi les comptes de l’Etat. L’exercice présente un excédent de revenus de 3,9 millions de francs et le compte de financement qui mesure la capacité du canton à financer ses investissements par ses propres moyens, indique un excédent de 6,4 millions de francs. Un bon résultat qui a de quoi réjouir, mais qui appelle toujours à la prudence, selon Franziska Biner, cheffe du Département des finances et de l’énergie.

Ce résultat positif permettra au canton du Valais d’affronter les défis à venir, sur les plans économiques et politiques, notamment le programme d’allègement des finances fédérales. Franziska Biner.

Le canton de Vaud présentait également ses comptes jeudi matin. L’exercice présente un déficit de 156 millions. Il respecte le cadre légal dit du « petit équilibre » – soit la couverture des charges par les recettes avant amortissement.

MV