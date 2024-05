RC - Dernières infos

Les auteurs de plusieurs délits dans le Pays-d’Enhaut et dans le Chablais vaudois ont été interpellés

Plusieurs auteurs d’infractions et délits contre le patrimoine dans le Pays-d’Enhaut et dans le Chablais vaudois ont été interpellés. Entre les mois de juillet et octobre 2023, plusieurs séries de vols par effraction, de vols par introduction clandestine et de vols dans des véhicules ont été commis.

Pas moins de 56 plaintes pénales ont été enregistrées. L’enquête menée par les gendarmes des postes de Château-d’Oex et d’Aigle a permis d’identifier sept auteurs présumés mineurs et un auteur présumé majeur. Plusieurs procédures pénales ont été ouvertes par le Tribunal des mineurs en collaboration avec le Ministère public. En marge des délits précités, certains auteurs se sont rendus coupables d’infractions à la loi sur la circulation routière ainsi que d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Aux termes des auditions réalisées, tous ont été relaxés.