Les Artisanales de Rossinière : quand l’art s’apprécie en plein air

La créativité et l’art embellissent depuis samedi dernier les rues de Rossinière.

Durant tout l’été et jusqu’au 7 septembre, la 3ème édition des Artisanales transforme le village du Pays-d’Enhaut en une exposition d’art à ciel ouvert. Grâce à une centaine d’artistes en provenance de toute la Suisse, les rues et monuments se parent d’œuvres colorées et interactives.

Sculptures cinétiques, tissages fluides ou encore mobiles suspendus, toutes les créations s’inspirent librement de la thématique du « Mouvement » et invitent les visiteurs à une balade artistique. Une formule unique qui continue de séduire : ils étaient près de 200 à l’inauguration de samedi. Julien Magnin, responsable communication de Pays d’Enhaut Région.

Le mouvement, thématique de cette 3ème édition, se décline sous toutes ses formes le long du parcours.

Cette biennale artistique se veut également populaire : les artisans confirmés exposent aux côtés d’artistes amateurs. On retrouve Julien Magnin.

Organisé par l’association Rossinière Animation, le parcours culturel biennal des Artisanales est un moyen pour le village de valoriser le patrimoine local tout en rassemblant la population autour de l’art.