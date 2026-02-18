RC - Dernières infos

Les armées suisses et françaises collaborent à l’Hongrin

L’armée française s’est entrainée avec la Suisse à l’Hongrin durant 4 semaines. Les intérêts sont mutuels et l’objectif est d’améliorer les capacités de défense.

L’armée suisse s’est entraînée avec des militaires français lors d’un cours de répétition à l’Hongrin, sur la commune d’Ormont-Dessous.

Une compagnie du 35e régiment d’infanterie a été intégrée au cours de répétition du bataillon d’infanterie de montagne 7. L’idée était d’échanger les savoirs afin de bénéficier de l’expérience de terrain de l’armée française. Un exercice était organisé pour la presse ce lundi, mais il a dû être interrompu à cause de la neige et du vent. Le brigadier Serge Pignat, commandant de la brigade mécanisée 1 :

Le lieutenant-colonel Marc Badoux, commandant du bataillon infanterie de montagne 7:

Les militaires suisses apportent leurs connaissances du terrain et du fonctionnement d’une armée de milice. Notamment en hiver à l’Hongrin avec la neige et le vent. Le capitaine Steve, qui dirige la 35e compagnie française:

L’armée suisse cherche à travailler les capacités de défense en collaborant avec des armées étrangères. En plus de l’armée française, des collaborations sont organisées avec l’Autriche et l’Allemagne.

Découvrez ce cours de répétition grâce à une vidéo réalisée par le bataillon d’infanterie de montagne 7: