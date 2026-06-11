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Les archives de l’Abbaye de Saint-Maurice, une histoire du temps…

Les archives de l’Abbaye de Saint-Maurice recèlent de trésors. Mise en lumière à l’occasion de la semaine internationale des archives du 8 au 12 juin.

Dans la région, l’Abbaye de Saint-Maurice possède la plus vaste collection privée d’archives. La semaine internationale des archives, est l’occasion d’un retour sur cet important patrimoine qui retrace l’histoire de l’Abbaye mais aussi d’une partie du canton du Valais mais aussi d’en apprendre plus sur le rôle de l’archiviste et l’importance des documents qui s’y trouvent.

Anne Andenmatten, archiviste de l’Abbaye de Saint-Maurice et le chanoine Olivier Roduit, bibliothécaire et archiviste de l’Abbaye de Saint Maurice.

Les documents du Comte de Savoie et de l’Evêque Amédée de Lausanne

La collection d’authentiques de reliques