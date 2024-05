RC - Dernières infos

Les amateurs de VTT pourront descendre le Grand Chamossaire dès l’été prochain

Le Grand Chamossaire, au-dessus de Villars, disposera bientôt de sa piste de descente pour vélos tous terrains. Dans les tiroirs depuis des années, le projet de la commune d’Ollon peut enfin aboutir.

Ollon prépare une piste pour les vélos tous terrains dont le crédit doit être validé lors du prochain conseil communal, le 14 juin. Un coût de 622’000 francs pour que ce chemin de descente puisse être accessible aux amateurs comme aux plus expérimentés.

Le projet s’inscrit dans le plan directeur des Alpes vaudoises, qui souhaite développer le tourisme 4 saisons. Caroline Ganz de Meyer, municipale chargée des forêts:

Cette nouvelle piste complèterait les deux existantes sur le territoire communal : celle des Bouquetins qui part du Roc d’Orsay et va jusqu’à Villars et la Maxi avalanche qui suit un tracé entre Villars et le Bévieux.