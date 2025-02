RC - Dernières infos

L’entreprise Sunfire ferme sa succursale de Monthey: 69 emplois perdus

La Ville de Monthey va perdre 69 emplois.

L’entreprise Sunfire, le leader mondial des électrolyseurs industriels, a choisi de relocaliser ses activités suisses en Allemagne. La faute à une rentabilité économique insuffisante. Les employés du site de production chablaisien ont été mis au courant de la situation mercredi.

Basée à Dresde, l’entreprise allemande avait choisi de développer ses activités en ouvrant, en 2021, un site en Suisse. Pour cela, elle avait racheté à Monthey l’entreprise Industrie Haute Technologie (IHT), anciennement Giovanola, active dans le même domaine.

« Une mauvaise nouvelle et une déception »

Le syndicat Unia a réagi à l’annonce de ses suppressions de postes. « Nous allons proposer au personnel de l’accompagner pour qu’il puisse bénéficier d’un plan social à la hauteur du préjudice subi. Une séance se tiendra lundi », précise Blaise Carron, le secrétaire régional d’Unia Valais. « Il y a plusieurs années que le Chablais n’avait pas subi une telle déflagration sociale. »

La direction de Sunfire n’a pas préalablement mis au courant les autorités politiques locales de son choix stratégique, comme le confirme le président de Monthey, Fabrice Thétaz, qui se dit « en pensées avec les employés et leurs familles ». « Ce genre d’annonce, c’est toujours une mauvaise nouvelle et c’est une déception de voir une entreprise délocaliser ses activités. Malgré ce futur départ, « la dynamique économique régionale et de la ville demeure très positive. »