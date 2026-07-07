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L’église catholique d’Aigle célèbre 160 ans d’histoire et ouvre ses portes au public

Construite en 1866, l’église catholique d’Aigle fête cette année ses 160 ans. L’occasion de revenir sur une histoire mouvementée et de découvrir un patrimoine qui continue de faire vivre la paroisse.

À première vue, il s’agit d’un anniversaire comme un autre. Pourtant, derrière les murs de l’édifice inauguré en 1866 se cache une histoire étroitement liée à celle du canton de Vaud. Après la Réforme protestante, les catholiques ont dû patienter plusieurs décennies avant de pouvoir reconstruire des lieux de culte. À Aigle, obtenir un terrain puis financer l’ouvrage n’a pas été une mince affaire. « Cette église marque un renouveau », résume Hervé Truan, président du Conseil paroissial d’Aigle. « Les catholiques ont pu de nouveau se réaffirmer et porter leur religion », rappelle-t-il.

« Les catholiques ont pu de nouveau se réaffirmer et porter leur religion » — Hervé Truan, président de la paroisse d’Aigle

Une mobilisation venue de toute la Suisse

Faute de moyens, le chanoine Beck entreprend alors une vaste collecte de fonds. Il sollicite les souverains de l’époque, parmi lesquels Napoléon III, l’impératrice Eugénie et le roi d’Italie Victor-Emmanuel II, mais aussi l’ensemble des cantons suisses. « Le curé Beck a pris son bâton de pèlerin et il est allé aux quatre coins du pays pour leur demander des sous afin de construire cette église », raconte Hervé Truan. Cette mobilisation est encore visible aujourd’hui à travers les armoiries cantonales qui décorent les vitraux de l’édifice.

Un lieu de rencontre toujours vivant

Au-delà de son patrimoine néogothique, l’édifice reste un lieu de rassemblement. « On a une communauté très active, avec des personnes d’horizons différents. C’est un lieu de rencontre, pas uniquement religieux, mais aussi intergénérationnel », souligne Hervé Truan.

Dans le cadre du jubilé, des panneaux historiques ont été installés autour de l’église. Des visites guidées gratuites sont proposées chaque vendredi à 18 heures et chaque dimanche à 14 heures jusqu’à la fin août. Des concerts viendront ensuite compléter le programme dès cet automne.

Écoutez l’entretien avec Hervé Truan, président de la paroisse d’Aigle