L’école de la Castalie « La Cordée » à Monthey sera rénovée à partir de 2026

Le centre scolaire de « la Cordée », qui se trouve sur le site médico-éducatif de La Castalie à Monthey va subira des travaux de rénovation et d’extension. Lundi, au Grand Conseil valaisan, les députés ont accepté un crédit de 11,2 millions de francs.



Le parlement valaisan a validé ce crédit à l’unanimité, 124 oui, 0 non et autant d’abstention. Encerclée par les travaux de la Castalie débutés en novembre 2021, l’école était « l’oubliée de l’époque » selon le conseiller d’état chef du département de la formation Christophe Darbellay. Les capacités d’accueil et les espaces de l’école doivent être revus. Aussi, les normes actuelles ne sont plus respectées, en raison de la hauteur des plafonds, par ce bâtiment ouvert en 1972. Christophe Darbellay au micro de Guillaume Abbey.

La formule « une école qui fait peine à voir » a été reprise par le chef de la formation. Mais elle a été employée par la députée chablaisienne du centre, Françoise Métrailler lundi. Sa prise de parole n’était pas la première à ce sujet.

Le projet offrira 5 places d’accueil supplémentaires, ce qui correspond aux listes d’attente actuelles. Les travaux, qui ne démarreront pas avant l’automne 2026, dureront 2 ans.