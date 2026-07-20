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Le vol de chien qui se termine bien

L’affaire a tenu le Chablais – et au-delà – en haleine durant deux jours. Il s’agit du vol de Yuna, une jeune chienne Shiba Inu de deux mois et demi à Illarsaz vendredi dernier.

L’histoire se termine bien, avec les retrouvailles entre son maître et le chiot durant le week-end. Les malfaiteurs – sous la pression du partage en masse de l’information sur les réseaux sociaux – ont libéré Yuna dans un chenil.

Vendredi dernier, le propriétaire de Yuna Yannick Cortijo la confiait pour la première fois – elle avait été adoptée quelques jours plus tôt – à ses parents pour aller travailler.

C’est alors qu’une personne qui faisait du porte à porte en a profité pour attraper la jeune chienne en la tirant sous le treillis du jardin. Il a ensuite attendu qu’un partenaire vienne le chercher. Par chance, une voisine a aperçu la scène et a pu rapporter les informations à Yannick et à son père, qui sont alors certains qu’il s’agit d’un vol et que Yuna ne s’est pas enfuie.

« Je ne pourrais jamais remercier autant les gens. Quand j’ai diffusé les informations sur Facebook. Ça a pris de l’ampleur, mais je ne pensais jamais autant« , raconte Yannick Cortijo. La chienne a ensuite été abandonnée dans une association pour chats en Haute-Savoie. La responsable n’avait pas vu passer les annonces sur les réseaux sociaux, mais a pu transmettre le numéro de la puce, qui correspondait à celle de Yuna.

« Du coup, on est directement parti, sans trop espérer, parce que je recevais des informations qui n’étaient pas forcément justes. » Mais c’était bien sa chienne qui l’attendait en France. « Jamais de la vie je n’aurais cru pouvoir la récupérer« , raconte le Chablaisien. « J’avais un petit espoir, mais c’était vous ma force. Merci beaucoup à tout le monde. Parce qu’on peut dire que là, pour le coup, les réseaux sociaux ont pris part au sauvetage. »

La petite chienne ne porte pas de signe de maltraitance. « Elle est quand même fatiguée et je ne sais pas ce qu’elle a vécu. Il n’y a qu’elle qui pourra le savoir dans tous les cas. Et maintenant, il y aura des cours à faire pour effacer un peu ses traumatismes. Je vais aller faire un check aussi chez le vétérinaire.«

Yannick Cortijo a créé une page instagram, Yunaisback, pour les personnes qui voudraient continuer à suivre son histoire.

L’interview de Yannick Cortijo: