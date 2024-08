RC - Dernières infos

Le Villars Rando Festival revient pour une 17e édition

Villars-sur-Ollon accueille ce weekend la 17e édition du Villars Rando Festival. Samedi et dimanche, petits et grands peuvent participer à différentes activités et randonnées.

Des ateliers et parcours thématiques sont prévus, alliant sport, nature mais aussi art et cuisine. Il est notamment possible de partir à la recherche de plantes comestibles ou de découvrir les bienfaits des arbres. Des randonnées avec des VIP sont également proposée, comme avec la médaillée olympique de skicross Fanny Smith. Des explications de Sébastien Burdet, responsable des événements à l’office du tourisme de Villars.

Le village du soir accueille de expositions de photos, des ateliers et des animations ainsi que des concerts les deux soirs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://villarsrando.ch/rando-festival/