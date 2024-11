RC - Dernières infos

Le Valais veut prendre soin de ses fruits et légumes

Quinze objectifs pour mieux partager les risques et les responsabilités entre producteurs, autorités et consommateurs d’ici 2030. C’est la stratégie pour l’arboriculture et les cultures maraîchères que le canton du Valais a présenté lundi.

Pomme, poire, asperges ou abricots du Valais aux petits soins…

Le Valais veut bichonner ses produits de la terre ainsi que ses artisans et a présenté lundi pour cela une série de mesures. Elles font toutes partie de sa stratégie arboriculture et cultures maraichères 2030. Le canton veut prendre en main ce secteur en mal de rentabilité, notamment à cause des changements climatiques. La stratégie comprend 15 objectifs, dont la promotion d’une politique agroalimentaire fédérale durable ou la diminution du gaspillage alimentaire. Des mesures ont également été imaginées afin de concrétiser les desseins cantonaux. Et parmi elles la question de revoir le système des paiements directs. Christophe Darbellay, conseiller d’Etat chargé de l’économie et de la formation:

Ou encore une meilleure communication sur les métiers et les produits de la terre. Yannick Buttet, président de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais:

Certaines mesures visent notamment le maintien de la protection douanière ou l’amélioration de la communication autour du métier d’agriculteur ou de maraicher afin qu’il soit mieux reconnu.