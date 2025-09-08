RC - Dernières infos

Le Valais va renforcer l’autonomie de son réseau de communication d’urgence

Le Valais va étendre d’ici 2026 l’autonomie de son système de communication d’urgence « Polycom ».

En cas de coupure de courant générale causée par une catastrophe naturelle, les 110 antennes d’appoint garantiront les échanges entre les secours, les autorités ainsi que la police jusqu’à 72 heures, grâce à de nouvelles batteries. Une autonomie largement dopée, sept fois plus élevée qu’auparavant.

Le canton investit près de 5 millions de francs pour renforcer sur tout son territoire ce système radio « Polycom » et éviter une nouvelle panne comme celle survenue à Zermatt en avril dernier. Pour mémoire, de fortes chutes de neige avaient coupé du monde la Vallée de Saas et de Zermatt durant plus de 40 heures, empêchant toute communication avec les autorités.

La hausse des phénomènes naturels extrêmes en Valais a accéléré la prise de conscience des autorités quant au renforcement de la protection de la population. Joachim Rausis, président de la commune d’Orsières et du Groupement des populations de montagne du Valais romand.

Joachim Rausis se félicite de cette correction rapide du système cantonal. Il rappelle que cette action doit être combinée avec des mesures préventives sur le terrain.

Pour rappel, le réseau national d’antennes d’urgence Polycom a prouvé plusieurs fois son utilité cette année, notamment lors de l’effondrement du glacier à Blatten et des crues torrentielles de Lourtier.