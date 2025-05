RC - Dernières infos

Le Valais se mobilise pour les droits LGBTQI avec un mois d’actions inédit

Du 17 mai au 17 juin, le canton lance pour la première fois un mois entier de visibilité et de sensibilisation en faveur des personnes LGBTQI. Entre expositions, projections, performances et campagnes d’affichage, la diversité des vécus queer en Valais est mise à l’honneur.

Pour la première fois, le Valais se pare des couleurs de l’arc-en-ciel pendant un mois entier. Le canton inaugure un mois d’actions et de visibilité en faveur des personnes LGBTQI, du 17 mai au 17 juin 2025. Une initiative portée par le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC), en lien avec la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Au programme : expositions, projections de films, performances artistiques, prises de parole et actions dans l’espace public. Le but ? Visibiliser les réalités LGBTQI, favoriser l’acceptation et lutter contre les discriminations, qui restent une réalité en Suisse comme ailleurs.

En parallèle, la campagne cantonale « Le Valais en couleurs », initiée en 2022, est relancée cette année avec cinq nouvelles capsules vidéo de portraits. Elle innove également avec la diffusion de quatre podcasts autour des masculinités, de l’amour, de la foi et de l’engagement, toujours basés sur les vécus de personnes LGBTQI valaisannes.

Ce mois d’actions marque un engagement renforcé du canton pour plus de respect, d’égalité et de reconnaissance. De nombreuses actions sont prévues jusqu’au 17 juin dans plusieurs régions valaisannes.

📍 Toutes les infos et le programme complet sont à retrouver sur : www.egalite-famille-vs.ch

