Le Valais relance un appel à projets pour améliorer la vie des 60 ans et plus

Après un premier appel à projets pour et avec les personnes de 60 ans et plus en 2022, le canton du Valais réitère l’expérience. Il porte cette fois sur le thème de la mobilité et la participation à la vie sociale.

Afin de garantir l’intégration des 60+, les associations souhaitant déposer un projet doivent le faire avec une ou des personnes de 60 ans et plus. Le Service de l’action sociale effectuera ensuite une première sélection des projets selon les critères définis. Les projets qui obtiendront un financement seront ensuite sélectionnés par la Commission consultative en faveur des Générations 60+. Les résultats seront publiés début septembre 2024 et les projets retenus seront soutenus jusqu’à un montant maximum de 6000 francs.