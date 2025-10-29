RC - Dernières infos

Le Valais propose une carte d’urgence cantonale pour les proches aidants

L’objectif est de garantir la continuité du soutien à domicile lorsque les personnes aidantes sont soudainement indisponibles.

En cas d’accident, de malaise ou d’hospitalisation, cet outil permet aux professionnels de santé de contacter immédiatement des personnes de confiance désignées à l’avance pour prendre le relais auprès de la personne aidée. Associée à un plan d’urgence personnalisé, cette initiative renforce la sécurité des personnes fragilisées, soutient les aidants dans leur rôle et facilite l’organisation de la relève.

La carte d’urgence est distribuée gratuitement par l’Association Proches Aidants Valais et peut être demandée directement via le site internet proches-aidants-valais.ch.