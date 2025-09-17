RC - Dernières infos

Le Valais lève l’interdiction générale de faire du feu en plein air

Grâce aux récentes pluies et au retour de températures plus fraîches, le danger d’incendie s’est réduit dans une grande partie du canton. Mais certaines zones, notamment la plaine du Rhône et le Haut-Valais, restent sous surveillance.

Le canton du Valais a levé mercredi, avec effet immédiat, l’interdiction générale d’allumer du feu en plein air, instaurée le 19 août. Les précipitations et la baisse des températures ont permis d’atténuer le risque d’incendie dans la majorité des régions.

Toutefois, la plaine du Rhône entre Sion et Brigue ainsi que certaines vallées du Haut-Valais demeurent en danger fort à très fort. Dans ces zones, seuls les foyers fixes, hors forêt et sur sol bétonné, peuvent être utilisés avec la plus grande prudence.

Les autorités appellent à respecter scrupuleusement les consignes locales, à surveiller et éteindre tout feu avant de quitter les lieux. Un retour du temps sec et chaud pourrait entraîner de nouvelles restrictions.

