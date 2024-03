RC - Dernières infos

Le Valais lance un site internet consacré aux Générations 60+

La plateforme doit permettre aux seniors et à leurs proches de se renseigner davantage et de manière plus précoce sur les questions sociales et de santé qu’ils pourraient se poser.

L’objectif est d’améliorer leur qualité de vie, favoriser leur maintien à domicile et diminuer le non-recours ou le recours tardif aux prestations disponibles.

