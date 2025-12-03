RC - Dernières infos

Le Valais lance sa stratégie de durabilité pour ses établissements subventionnés

Le Valais lance une stratégie de durabilité pour 2025–2029 afin d’accompagner la transition écologique de ses EMS, CMS et institutions du handicap. Différentes mesures seront soutenues par un financement de l’Etat, à hauteur de 250’000 francs par année.

Élaborée en 2024, cette démarche vise à accompagner la transition écologique de 55 EMS, des cinq grands CMS du canton, ainsi que d’institutions actives dans le domaine du handicap. Son objectif : aider ces structures à réduire leur empreinte environnementale et à s’adapter aux effets du changement climatique. Certaines de ces structures ont déjà menés leur propre réflexion à ce sujet. Un avantage concret, selon la déléguée à la durabilité au sein du Département des finances et de l’énergie, Christel Dischinger.

Un état des lieux avait été effectué en 2024, afin de comprendre quels étaient déjà les mesures mises en place par les institutions. Mathias Reynard, chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture.

La stratégie débutera en janvier prochain et s’articule autour de trois axes majeurs. Parmi eux : la prévention et la gestion des risques sanitaires liés au climat et la coopération entre l’ensemble des acteurs engagés sur le territoire cantonal. Une sorte de feuille de route pour bien faire et mieux se coordonner pour Mathias Reynard.

Pour soutenir la mise en œuvre de ces mesures, l’État du Valais allouera un financement annuel de 250 000 francs entre 2025 et 2029, soit un total de 1,25 million de francs.