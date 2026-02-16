RC - Dernières infos

Le Valais investit pour renforcer la résilience des communes face au changement climatique

Le canton du Valais soutiendra 28 projets communaux d’adaptation aux changements climatiques, pour un montant total de 870 000 francs sur 2026 et 2027. Objectif : renforcer la résilience du territoire, mieux gérer l’eau et favoriser des solutions basées sur la nature.

Dans la région, trois projets majeurs se distinguent. À Monthey, les abords des nouveaux locaux de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Intégration seront végétalisés et désimperméabilisés afin de limiter les îlots de chaleur. Dans la Vallée d’Illiez, une étude globale portera sur l’alimentation en eau d’une quarantaine d’alpages. À Port-Valais, la revitalisation de la Bouverette et du Tové prévoit des bassins de rétention pour les eaux pluviales.

Les autres projets concernent notamment Saint-Maurice, avec la création de prairies fleuries à haute biodiversité et le remplacement de pelouses par des parterres économes en eau, ainsi que Massongex, où plusieurs espaces publics seront végétalisés pour améliorer le confort face aux fortes chaleurs.

Liste complète des projets soutenus :

https://www.vs.ch/web/agenda2030/soutien-a-des-projets-communaux

Canton du Valais