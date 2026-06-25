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Le Valais interdit tous les feux en plein air

Face au très fort danger d’incendie, le canton du Valais instaure dès ce jeudi une interdiction générale d’allumer du feu en plein air. Les grillades restent toutefois autorisées sous conditions dans les espaces privés en zone urbaine.

Le Conseil d’État valaisan décrète une interdiction générale d’allumer du feu en plein air sur l’ensemble du territoire cantonal à compter de ce jeudi 25 juin.

Cette mesure est motivée par la sécheresse persistante et le très fort danger d’incendie qui touche la majorité des régions du canton.

Les grillades restent tolérées uniquement dans les espaces privés en zone résidentielle ou urbaine, pour autant que des conditions de sécurité strictes soient respectées.

Les autorités appellent la population à suivre les consignes des communes et rappellent que seuls plusieurs jours de pluie abondante permettraient d’améliorer significativement la situation.

En cas d’incendie : agir selon le principe Alarmer (118) – Sauver – Eteindre

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