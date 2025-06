RC - Dernières infos

Le Valais boucle ses comptes 2024 avec un bénéfice, malgré les intempéries

Le Grand Conseil valaisan a validé vendredi les comptes 2024 de l’État du Valais. Malgré des charges exceptionnelles dues aux intempéries estivales, le Canton affiche un léger bénéfice net, porté par des recettes fiscales en forte hausse.

C’est un exercice financier qui rassure. Vendredi, le Grand Conseil a accepté à l’unanimité les comptes 2024 de l’État du Valais. Le Canton termine l’année avec un bénéfice net de 0,4 million de francs. Un chiffre modeste, mais remarquable au vu des circonstances. Les intempéries de juin et juillet ont engendré plus de 140 millions de charges supplémentaires, auxquelles se sont ajoutés 11 millions de dépenses liées à l’asile.

Recettes fiscales en forte hausse, investissements toujours soutenus

Le bon résultat s’explique avant tout par une augmentation importante des recettes fiscales : +179,5 millions de francs. Les impôts des personnes physiques ont progressé de 11 %, ceux des entreprises de 20 %, malgré la mise en œuvre de la première phase de la réforme fiscale. Pour Sonia Tauss-Cornut (PLR), cette réforme est une « double victoire », soulageant les contribuables sans affaiblir les finances cantonales.

Le Canton a investi 533 millions de francs, principalement dans les routes. Certains projets ont toutefois été reportés. Aron Pfammatter (Le Centre) et Christian Gasser (UDC) appellent désormais à une baisse d’impôts pour les entreprises.

Santé, climat et prévention au cœur des débats

Côté PS, Sarah Constantin a exhorté la Confédération à agir pour enrayer la crise du système de santé. Les Verts, par la voix du chablaisien Emmanuel Revaz, ont mis en garde contre l’intensification des catastrophes naturelles. Le Centre a demandé d’accélérer le projet de correction du Rhône, et l’UDC plus de moyens pour les infrastructures et la protection contre les dangers naturels.