RC - Dernières infos

Le tunnel des Evouettes a été inauguré ce samedi

Le tunnel des Evouettes a été inauguré ce samedi. Présenté à la population, il devrait accueillir les premiers véhicules en fin de semaine.

Le tunnel des Evouettes a été inauguré samedi, en présence des autorités communales et cantonales. Les premières voitures pourront emprunter cette nouvelle voie dès vendredi en fin de journée. L’ouvrage à plus de 133 millions de francs, dont le chantier aura duré près de 8 ans, marque un nouveau jalon dans les questions de mobilité du Chablais. Ce nouveau tube bidirectionnel va permettre à environ 18’000 véhicules de transiter sans emprunter la route du village, une plus-value pour les habitants des Evouettes. Patrice Tamborini, président de Port-Valais.

MV