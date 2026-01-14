RC - Dernières infos

Le Tricothon: une action de solidarité en faveur des personnes âgées

Le Tricothon est un projet qui rassemble toute la Suisse autour du tricot et de la solidarité.

Des milliers de petits bonnets sur des bouteilles de jus de fruits deviennent ainsi un geste simple pour soutenir l’action de Pro Senectute auprès des personnes âgées.

Pro Senectute s’allie avec l’entreprise de jus de fruits Innocent pour une action de solidarité et surtout de tricot. Son nom : le Tricothon. Une action qui concerne toute la Suisse, personnes âgées et moins âgées, à créer des petits bonnets en tricot pour les bouteilles de jus de fruits vendues dans les supermarchés. Charlotte Christeler, porte-parole de Pro Senectute Vaud.

Cette action, en plus d’avoir un aspect bénéfice financier, permet aussi aux personnes âgées d’entretenir, avec le tricot, les articulations, mais aussi d’entraîner les facultés cognitives.

L’objectif est de récolter 88 888 petits bonnets d’ici le mois de juillet. Un objectif atteignable, d’après Charlotte Christeler.

Pour chaque bouteille écoulée, Pro Senectute reçoit 45 centimes. Un bénéfice financier qui servira à financer des projets bien particuliers.