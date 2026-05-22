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Le Tour des Dents du Midi se modifie, comme de nombreux sentiers valaisans

La montagne change avec l’évolution du climat et les sentiers qui la parcourent également.

Dans notre région, le Tour des Dents du Midi se modifie avec les changements climatiques. Pour grimper au col de Susanfe depuis Salanfe, le sentier dit « d’hiver » est en cours d’homologation pour remplacer celui dit « d’été » qui est définitivement fermé. Une réalité également observée ailleurs dans le canton, comme l’explique le directeur de l’association valaisanne de la randonnée, Valrando, Sébastien Rappaz :

Différemment, cela peut signifier la fermeture de certains chemins, et la fin de certains tours tels qu’on les connait.

Le sentier de base pour grimper au col de Susanfe est définitivement fermé