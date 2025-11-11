RC - Dernières infos

Le thème du carnaval de St-Maurice est connu !

Le Carnaval de Saint-Maurice 2026 aura un air venu du grand Nord !

Les Vikings seront à l’honneur, avec casques à cornes, drakkars et festins en perspective. Les festivités débuteront le 6 février avec le Petit Carnaval, avant l’ouverture officielle le 12 et le grand cortège du dimanche dans la Grand-Rue. Nouveauté cette année : un carnaval des enfants et un cortège nocturne clôtureront la fête le lundi.

/LT