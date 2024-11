RC - Dernières infos

Le thème du 174ème Carnaval de Saint-Maurice 2025 s’annonce interstellaire

Après la fin enflammée de l’édition Héro’Hic, place à Galact’Hic pour ce 174ème Carnaval de Saint-Maurice.

Ce thème cosmique prévoit d’emmener les agaunois aux confins de l’univers.

Les festivités débuteront le vendredi 27 février et dureront jusqu’au mardi 4 mars. Les six jours de fêtes seront rythmés par un week-end festif, le traditionnel grand cortège, le défilé de chars et le carnaval des enfants.