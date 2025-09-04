RC - Dernières infos

Le syndic de Vevey absent pour raisons médicales

Le syndic de Vevey est absent pour des raisons médicales depuis le 22 août et le restera jusqu’au 26 septembre. Sa suppléance est assurée par les membres de la Municipalité et le bon fonctionnement de l’administration communale est garanti.

Pascal Molliat, vice-syndic pour l’année 2025-2026, assure la suppléance du Secrétariat municipal et des Affaires intercommunales. Laurie Willommet assure la suppléance des Relations humaines et des Finances, en collaboration avec Pascal Molliat. Alexandra Melchior assure la suppléance du Musée Jenisch Vevey et Vincent Imhof celle du Service informatique et des Systèmes d’information.