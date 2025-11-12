RC - Dernières infos

Le stand-up s’invite à Corsier-sur-Vevey

Corsier-sur-Vevey accueille ce vendredi son premier comedy-club. Au programme, 5 humoristes suisses, dont le régional Yoann Provenzano, pour un événement organisé par l’association veveysanne Into the Yard.

Le stand up débarque à Corsier-Sur-Vevey. Ce vendredi, la salle du Château se transformera en comedy-club pour la première fois. A l’affiche, 5 humoristes suisses, dont le régional Yoann Provenzano. Un événement organisé par l’association Into The Yard, qui s’occupe de la programmation culturelle de Corsier-Sur-Vevey.

Une association veveysanne, qui proposait, au départ, des concerts d’artistes suisses dans des jardins. Le concept existe toujours, mais les missions de l’association ont évolué, tout comme les personnes qui y travaillent. Les précisions de Noa Zalts, co-fondatrice d’Into The Yard.

Mais alors, comment est venue l’idée d’organiser ce comedy-club à Corsier-sur-Vevey ? On retrouve Noa Zalts

Et si le succès de l’événement est au rendez-vous, ce comedy-club pourrait bien se reproduire dans les années à venir.