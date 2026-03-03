RC - Dernières infos

Le stade Eugène Parlier à Chailly va faire peau neuve

La Municipalité de Montreux soutien la rénovation et la mise aux norme du stade Eugène Parlier à Chailly. Plus de 2 millions 300 mille francs sont nécessaires à cette cure de jouvence.

La stade Eugène Parlier à Montreux va faire peau neuve… C’est du moins le souhait de la municipalité montreusienne qui soutien la rénovation et la mise aux normes du stade de Chailly par voie de préavis. Des travaux estimés à plus de 2 millions 300 mille francs permettront de modifier l’éclairage pour passer aux leds, de renforcer les murs de soutènement mais aussi d’augmenter les issues de secours pour répondre aux normes de sécurité.

La pelouse sera également refaite, le choix est resté sur une surface naturelle pour des questions de coûts mais aussi de confort. Des travaux rendus nécessaires à cause de la vétusté de l’infrastructure. Caleb Walther, municipal chargé du patrimoine, du sport et de l’urbanisme.

Le Conseil communal de Montreux a suivi l’avis de la Municipalité lors de sa séance de mercredi dernier. Les travaux pourront dès lors être planifiés en fonction des différents agendas.

MV