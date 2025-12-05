RC - Dernières infos

Le spectacle de l’école du Cirque Arena rallume la flamme circassienne à Martigny

La magie du cirque s’empare de Martigny en ce début de l’Avent.

Sous son chapiteau, une vingtaine d’élèves de l’école du Cirque Arena performeront, ce vendredi et jusqu’à dimanche, dans un spectacle inédit et riche en émotions. Devant une centaine de spectateurs, les numéros aériens enflammeront la piste aux côtés de tableaux acrobatiques ou encore humoristiques. Pour ces jeunes artistes âgés de 13 à 23 ans, ce spectacle représente un aboutissement après de longs mois de répétitions exigeantes, sous la houlette de professionnels.

Alors que le Cirque Knie et Starlight ne s’arrêtent plus depuis plusieurs années à Martigny, Gaëlla Fournier, co-fondatrice de l’école de Cirque Arena souhaite perpétuer la tradition des arts circassiens dans la région, pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Depuis 14 ans, les élèves bénéficient d’entrainements pluri-disciplinaires dans un cadre professionnel. Crédit : Namof.ch

Retrouvez l’école de Cirque Arena en spectacle de vendredi dès 20h puis samedi et dimanche à 14 et 19h. Les billets sont en vente directement à l’Office du tourisme de Martigny.

Avec la révision partielle de la loi sur la promotion de la culture valaisanne, les écoles de cirque pourraient bénéficier d’un soutien financier cantonal et communal. Cette évolution politique, couplée à un nombre croissant d’élèves au fil des ans (près de 300 élèves), permet à l’institution de voir l’avenir sereinement.

Antoni Da Campo