Le ski et le snowboard se pratiquent en miniature à la Forclaz

Le domaine skiable de la Forclaz va ouvrir ses portes ce week-end pour la première fois de la saison.

Si cette station de ski proche des Mosses ne vous rappelle rien, c’est normal, la destination est fictive et uniquement composée de remontées mécaniques miniatures. Avec deux mini-télésièges, une télécabine, des chalets et plusieurs dameuses, les pistes, qui débordent de neige, paraissent plus vraies que nature.

C’est avec un souci du détail et une passion pour les sports d’hiver que les deux frères Perrod, Sébastien et Alexandre, 25 et 23 ans, développent et améliorent depuis près de dix ans ce modèle réduit dans leur jardin. Ils nous ont accueilli aujourd’hui en exclusivité.

La station de ski miniature de la Forclaz est située sur un domaine privé. Les visites se font uniquement sur demande auprès de la famille Perrod.

Antoni Da Campo