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Le SIPE Valais fête ses 50 ans et regarde vers l’avenir

Né en 1976 dans un contexte marqué par les tabous, le SIPE Valais a profondément évolué. Sa directrice revient sur un demi-siècle d’adaptation aux besoins de la société.

Créé en 1976, le SIPE Valais célèbre cette année ses 50 ans. À ses débuts, prendre rendez-vous relevait presque du défi. « Un jeune devait aller au milieu du salon, prendre le téléphone et essayer de le faire discrètement », rappelle sa directrice Florence Caron.

Depuis, l’institution s’est largement développée. D’un seul centre à l’origine, basé dans la région de Monthey, elle est aujourd’hui présente sur l’ensemble du canton et propose bien plus que de l’éducation sexuelle. Conseil de couple, périnatalité ou encore prévention VIH font désormais partie de ses missions. « On se construit toujours en suivant l’évolution de la société », souligne Florence Caron.

Face aux réseaux sociaux et à l’accès facilité aux contenus, le rôle du SIPE reste essentiel. « On offre un espace où les jeunes peuvent poser leurs questions et remettre les informations en place. »

Pour l’avenir, le défi est clair : consolider les prestations et répondre à une demande toujours plus forte, tout en restant à l’écoute des nouvelles réalités sociales.

L’entretien complet avec Florence Carron, directrice du SIPE Valais :

/LT