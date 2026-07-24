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Le sentier sur les rives du lac à La Tour-de-Peilz toujours en marche

Le projet de sentier sur les rives du lac à La Tour-de-Peilz se poursuit. Le cheminement piéton entre les Bains de la Becque et le chemin du Portail-Blanc, mis à l’enquête en décembre dernier, sera soumis au Conseil communal boéland lors de sa séance de septembre.

Fruit d’une initiative populaire datant de 2010, le premier projet avait été annulé par la justice en 2023 pour vice de procédure. Le temps nécessaire à la réalisation d’un nouveau dossier a été judicieusement exploité selon Elise Kaiser, municipale en charge de l’urbanisme et des espaces public.

Le projet est toujours sur les rails mais sa réalisation pourrait encore prendre plusieurs années.