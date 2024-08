RC - Dernières infos

Le sentier pédestre qui relie la Barboleuse à Villars est à nouveau praticable

Un nouveau pont câblé permet de relier à nouveau à pied Barboleuse et Arveyes, entre Villars et Gryon. Le chantier de la construction du pont empêche pour l’heure l’utilisation du trottoir.

Il est à nouveau possible de relier Barboleuse et Arveyes à pied.

Le sentier pédestre de Sorepont, qui se trouve entre Gryon et Villars, était impraticable depuis l’hiver dernier, à la suite d’un glissement de terrain. Et puisqu’il n’est pas possible de cheminer le long du chantier de la construction du pont de la Barboleuse, il n’existait pas d’alternative pour les piétons. Les deux communes ont donc installé un pont câblé début juillet dernier afin de rétablir la liaison pédestre. Eric Chabloz, municipal chargé du tourisme et de l’environnement:

Au terme des travaux, ce nouveau pont pourrait demeurer.