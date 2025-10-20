RC - Dernières infos

Le sentier du Renard sur les hauts de Montreux devrait être réhabilité

Le sentier du Renard, sur les hauts de la commune de Montreux devrait pouvoir être à nouveau praticable. C’est du moins la volonté de la Municipalité qui demande un crédit d’investissement pour la réhabilitation du tracé.

La réfection et la sécurisation du sentier du Renard à Orgevaux est dans le pipe-line de la commune de Montreux. La Municipalité a sollicité un crédit d’investissement de 58’000 francs pour la réfection et la sécurisation du tracé sur les hauts de la commune. Le sentier du haut de la commune, localisé dans le périmètre du parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, a subi des éboulements et des dégâts à répétition qui ont obligé les autorités à le fermer en 2021. La topographie très abrupte des hauts de Montreux impose à la commune une étroite surveillance et des travaux parfois conséquents. Irina Gote, municipale à la durabilité et aux espaces publics de la commune de Montreux.

Avec le changement climatique, la commune a conscience que les territoires placés sur les hauts de la commune seront de plus en proie aux dangers naturels, une réalité qui a un coût. Irina Gote.

Le préavis concernant les travaux du Sentier du Renard sera voté lors de la prochaine séance du Conseil, le 12 novembre.

