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Le sentier de la Poya, entre les Cases et Vérossaz, va bientôt rouvrir

Le sentier de la Poya, entre St-Maurice et Vérossaz, est fermé depuis novembre dernier à la suite d’un éboulement. Des travaux sont en cours pour permettre une réouverture d’ici un mois.

Le sentier qui relie le hameau des Cases, à St-Maurice, au village de Vérossaz est en travaux.

Cet itinéraire était fermé depuis novembre dernier à la suite d’un éboulement. Les autorisations d’intervention ont été obtenues en mai et le chantier a pu démarrer. Le chemin de la Poya devrait rouvrir d’ici début juillet – notamment pour permettre le départ des vaches pour Salanfe. Pour l’heure, seule la partie sommitale a été restaurée, les autres tronçons le seront également. Une partie du chemin est inscrite dans l’inventaire fédéral des voies de communication historiques suisses, l’IVS. Gilles Donadello, président de Vérossaz :

A noter qu’il est recommandé de ne pas emprunter le sentier de la Poya jusqu’à sa réouverture en juillet.