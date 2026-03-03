RC - Dernières infos

Le romanche s’invite sur les bancs vaudois

À l’occasion de la Semaine internationale de la langue romanche, le collège de Corsier-sur-Vevey a accueilli une délégation grisonne mercredi dernier. Objectif: faire découvrir aux élèves vaudois la plus ancienne langue nationale suisse et rappeler l’importance du plurilinguisme pour la cohésion du pays.

Le collège de Corsier-sur-Vevey a vécu à l’heure romanche mercredi dernier. Dans le cadre de la Semaine internationale dédiée à cette langue nationale, une délégation grisonne est venue sensibiliser les élèves vaudois au plurilinguisme. Au programme : célébration de la Chalandamarz, cette fête traditionnelle du 1er mars destinée à chasser l’hiver à coups de cloches, mais aussi des ateliers d’initiation pour les classes de 9ème année. Elève de 9VP1, Aron Sixto a participé aux trois modules. Elle raconte ce qu’elle a découvert au terme du premier atelier :

Découvrir une langue presque inconnue, c’est précisément l’objectif de cette semaine lancée en 2021. Linard Martinelli, responsable formation à Lia Rumantscha :

La matinée s’est conclue par des prises de parole officielles et un message vidéo du conseiller fédéral Ignazio Cassis.

/JGA