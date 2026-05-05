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Le réseau de chauffage à distance d’Evionnaz passe aux mains de Genedis

La Commune d’Evionnaz a vendu son réseau de chauffage à distance à Genedis, qui en a effectué l’extension entre 2022 et 2025.

L’ancienne installation à mazout a été remplacée par une chaufferie provisoire à pellets, qui laissera sa place, d’ici 2030, à une chaufferie de dernière génération, alimentée par des plaquettes de bois issues du triage forestier communal. Le réseau distribuera à terme de l’énergie à une quarantaine de bâtiments et produira 1,1 GWh, ce qui équivaut à une réduction d’environ 290 tonnes de CO2 par an. Selon Valérie Santacroce-Tacchini, présidente de la commune, il s’agit de la solution économiquement et techniquement la plus rationnelle.

Le nouveau réseau de chauffage à distance d’Evionnaz est financé entièrement par Genedis pour un montant d’environ 2,5 millions de francs.