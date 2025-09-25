RC - Dernières infos

Le RER Vaud muscle son offre sur l’axe Riviera–Chablais

Le RER Vaud passe à la vitesse supérieure : huit nouvelles rames à deux étages entreront en service dès cet automne sur l’axe Riviera-Chablais, offrant plus de places et de confort aux voyageurs.

Nouvelle étape pour le RER Vaud : huit rames à deux étages seront mises en service dès cet automne sur l’axe Riviera-Chablais. L’une d’entre elles a été présentée officiellement jeudi matin en gare de Vevey. Objectif : offrir plus de confort et augmenter la capacité, en particulier vers les Alpes vaudoises. Dès le changement d’horaire du 14 décembre, ces trains circuleront entre Grandson et Bex, ce qui permettra d’accroître de 20 % la capacité entre Lausanne et Vevey aux heures de pointe et d’ainsi transporter près de 10’000 voyageurs supplémentaires chaque jour.

Une avancée qui fait du RER Vaud le deuxième réseau régional de Suisse après celui de Zürich. À son lancement il y a 15 ans, la demande était importante, mais elle a été au-delà des projections, comme nous le confirme Nuria Gorrite, conseillère d’État chargée des infrastructures.

Principale région ciblée : la Riviera et les Alpes vaudoises dans le Chablais. Une zone importante, qui était jusqu’ici fortement saturée. Si le développement n’est pas terminé, il va permettre toutefois de faire diminuer la pression, comme le précise Nuria Gorrite.

À terme, l’ambition est d’équiper la majorité du réseau de rames à deux étages d’ici à 2035, avec d’importants travaux d’infrastructure à la clé.

/LT