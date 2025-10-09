RC - Dernières infos

Le rendez-vous tourisme à la Foire du Valais

Lors de la Foire du Valais, qui s’est tenue la semaine dernière, de nombreux rendez-vous concernant différent secteur ont lieu. Parmi eux celui du tourisme qui s’interrogeait sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ce secteur. Entre intérêt et crainte que ce nouvel outil génère, ces multiples potentialités pour le tourisme ont été discutées lors d’une table ronde. Au terme de ces échanges, c’est la présidente de la chambre valaisanne de tourisme qui nous a confié son ressenti sur l’intelligence artificielle. Virginie Gaspoz.

Lors de la table ronde différents prestataires du monde du tourisme ont également fait part de leurs attentes mais aussi de leur expérience, à l’image de Violaine Girard-Grau, directrice d’Alpes’Huskies à Champéry. Elle revient sur ce qui l’a motivé à se lancer avec l’IA.