Le recteur du Collège de Saint-Maurice se retire provisoirement, la Police cantonale enquête au sein de l’Abbaye

Le recteur du Lycée-collège de l’Abbaye de St-Maurice a décidé de se retirer de son poste le temps des investigations menées par la Justice valaisanne dans le cadre des présomptions d’abus sexuels.

Bien que n’étant pas mis en cause dans les dossiers révélés récemment par la presse, il a fait ce choix dans l’intérêt de l’établissement, afin de lui permettre de poursuivre ses tâches de formation avec le plus de sérénité possible. Les élèves ont été directement prévenus par le recteur. La direction par intérim du Collège a été confiée à Francis Hiroz.

Pour les besoins de l’enquête menée par l’Etat du Valais, l’Abbaye a quant à elle été investie mercredi et jeudi par le procureur général et la Police cantonale. De façon volontaire, l’archiviste des lieux leur a donné accès aux archives. Un chanoine a de plus été entendu.